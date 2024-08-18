Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил в беседе с журналистами в воскресенье, 18 августа, что атака ВСУ на Курскую область России впоследствии обернется для Украины хаосом и гражданской войной.
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