Полная цена операции США в Иране может втрое превысить публичную оценку Пентагона

На июльских слушаниях в Сенате исполняющий обязанности замминистра обороны США по финансам Джулс Херст называл ориентир в $30 млрд, подчеркивая, что эта сумма не учитывает ремонт пострадавшей на Ближнем Востоке инфраструктуры.
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