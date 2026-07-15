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Журнал «Профиль»

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Полная цена операции США в Иране может втрое превысить публичную оценку Пентагона

Полная цена операции США в Иране может втрое превысить публичную оценку Пентагона

На июльских слушаниях в Сенате исполняющий обязанности замминистра обороны США по финансам Джулс Херст называл ориентир в $30 млрд, подчеркивая, что эта сумма не учитывает ремонт пострадавшей на Ближнем Востоке инфраструктуры.

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