Полная цена операции США в Иране может втрое превысить публичную оценку Пентагона

На июльских слушаниях в Сенате исполняющий обязанности замминистра обороны США по финансам Джулс Херст называл ориентир в $30 млрд, подчеркивая, что эта сумма не учитывает ремонт пострадавшей на Ближнем Востоке инфраструктуры.