Сбербанк пообещал платить акционерам 50% от прибыли по МСФО

Наблюдательный совет Сбербанка вчера должен был утвердить новую дивидендную политику. Выступая сегодня перед инвесторами президент Сбербанка Герман Греф заявил, что госбанк будет один раз в год выплачивать 50% чистой прибыли акционерам.
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