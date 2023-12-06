Сбербанк пообещал платить акционерам 50% от прибыли по МСФО

Наблюдательный совет Сбербанка вчера должен был утвердить новую дивидендную политику. Выступая сегодня перед инвесторами президент Сбербанка Герман Греф заявил, что госбанк будет один раз в год выплачивать 50% чистой прибыли акционерам.