Юлия Высоцкая оригинально поздравила Кончаловского-именинника, наставив ему рога (видео)

Актриса Юлия Высоцкая поделилась забавным видеороликом в день рождения Андрея Кончаловского. Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своих отношениях с режиссёром Андреем Кончаловским, отметив, что в их доме всегда царят любовь и гармония, вопреки слухам завистников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии