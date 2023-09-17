В Алматы задержан подозреваемый в убийстве женщины и двоих детей

Подозреваемого в тройном убийстве задержали в южной столице, передает inAlmaty.kz. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, оперативники задержали подозреваемого в убийстве матери и ее двоих несовершеннолетних детей.
Подозреваемого в тройном убийстве задержали в южной столице, передает inAlmaty.kz. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, оперативники задержали подозреваемого в убийстве матери и ее двоих несовершеннолетних детей.
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