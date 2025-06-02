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  • Лариса Кирюхина (Данилова)
    Боже .накажи такую тварь ,как Зеленский ,приготовь ему самый горячий котел  в аду."Попытался посеят...
  • Владимир Моргунов
    ЗЕЛЕНЮ ПЕРЕВОРАЧИВАЮТ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ??? НЕТ ЗЕЛЕНИ-НЕТ ПРОБЛЕМЫ !!!!Против Зеленского...
  • ВераВерная
    Автор прям инструктаж провел для Зеленского, молодец, че))) для себя что ли спасает?Против Зеленского...

Зеленский затягивает конфликт, чтобы остаться у власти

Зеленский затягивает конфликт, чтобы остаться у власти

Российский дипломат Полянский в ООН: "Тянет с переговорами, чтобы избежать выборов и ответственности" Владимир Зеленский не стремится к реальному миру с Москвой, а использует конфликт для укрепления собственной власти и уклонения от ответственности перед избирателями.

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