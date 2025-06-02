Российский дипломат Полянский в ООН: "Тянет с переговорами, чтобы избежать выборов и ответственности" Владимир Зеленский не стремится к реальному миру с Москвой, а использует конфликт для укрепления собственной власти и уклонения от ответственности перед избирателями.
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