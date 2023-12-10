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После помощи Украине у США остался миллиард долларов для военных нужд

После помощи Украине у США остался миллиард долларов для военных нужд

У США остался примерно один миллиард долларов на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются регулярными поставками на Украину, заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в интервью телеканалу CBS.

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