Психолог Нечаева сообщила, что ребенку нужно совершать собственные ошибки

Эксперт Городского психолого-педагогического центра при департаменте образования Москвы Анастасия Нечаева рассказала, что формирование уверенной личности начинается с детства, и ключевыми навыками на этом пути являются умение принимать решения, брать ответственность за свои поступки и мирно разрешать конфликты.
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