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Рахимов о 18 клубах в РПЛ: «Любящих футбол регионов много, но если разбавлять и уровень будет падать – это не совсем правильно»

Рахимов о 18 клубах в РПЛ: «Любящих футбол регионов много, но если разбавлять и уровень будет падать – это не совсем правильно»

– Имеет ли смысл расширить лигу до 18 команд, чтобы не заполнять паузы кубковыми матчами, в которых уже все запутались? – Нужно говорить не об этом, а о том, что у нас отсутствуют еврокубки.

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