Банки назвали средний размер ипотечного кредита в Карелии

А также, кто чаще всего берет ипотеку. Издание «РБК-Карелия» пообщалось с карельскими банками, чтобы выяснить, какие ипотечные кредиты берут жители республики, какой возраст у этих людей, доход и на сколько лет они обременяют себя ипотекой.
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