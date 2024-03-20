Банки назвали средний размер ипотечного кредита в Карелии

А также, кто чаще всего берет ипотеку. Издание «РБК-Карелия» пообщалось с карельскими банками, чтобы выяснить, какие ипотечные кредиты берут жители республики, какой возраст у этих людей, доход и на сколько лет они обременяют себя ипотекой.