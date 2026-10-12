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Российские военные освободили два поселка в ДНР и Запорожской области

Российские военные освободили два поселка в ДНР и Запорожской области

Российская армия продолжает наступление в зоне спецоперации. ВС РФ взяли под контроль еще два поселка в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

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