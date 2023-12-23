Мусульманам в России разрешили использовать криптовалюту

Совет улемов Духовного управления мусульман России поддерживает развитие интернет-технологий, в связи с чем считает использование криптовалюты допустимым, заявил зампред ДУМ Ильдар Аляутдинов РИА Новости.
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