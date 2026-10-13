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Бублик во время матча со Зверевым в Шанхае: «Я хочу уйти с корта, брат. Я все, я в истерике»

Александр Бублик пожаловался команде во втором сете четвертого круга « Мастерса » в Шанхае. Казахстанец играет с Александром Зверевым .

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