Раскрыты детали плана Трампа по разоружению ХАМАС

План по разоружению палестинского движения ХАМАС предусматривает сдачу оружия Национальному комитету по управлению Газой, который был создан в январе в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН и планом президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта.
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