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Раскрыты детали плана Трампа по разоружению ХАМАС

Раскрыты детали плана Трампа по разоружению ХАМАС

План по разоружению палестинского движения ХАМАС предусматривает сдачу оружия Национальному комитету по управлению Газой, который был создан в январе в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН и планом президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта.

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