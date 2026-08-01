Рандеву с тросточкой: как изменилась жизнь Аллы Пугачёвой и почему Максим Галкин оказался главным добытчиком семьи за границей Елена ГалицкаяЛайма Вайкуле традиционно собирает в Юрмале артистов, для которых сцена давно стала не только профессией, но и способом сохранить связь с публикой.