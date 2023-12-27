Миллер рассказал, когда газифицируют всю Россию и сколько миллиардов на это тратится

В 2024 году планируется увеличить темпы работы по догазификации и газификации Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал президенту России Владимиру Путину, что стопроцентная газификация всей страны будет достигнута к 2030 году, сообщается на сайте Кремля.
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