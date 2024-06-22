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Ливио Жан-Шарль: «Пережили с ЦСКА незабываемые победы и испытания»

Соглашение продлено на сезон-24/25. «Мы пережили взлеты и падения, незабываемые победы и испытания, которые преодолели вместе.

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