Вслед за корсиканцами к независимости потянулись и другие регионы Франции

В конце сентября президент Франции Эмманюэль Макрон совершил двухдневный визит на Корсику. Выступив в местной ассамблее, он пообещал корсиканцам отразить в конституции идентичность острова, дать гарантию прав местного языка и предложил начать движение к автономии, в которой Франция корсиканцам до сих пор отказывала.