Собачьи породы похожи по поведению

Поведение собак лишь в очень небольшой степени можно отнести на счёт их генетических особенностей. Собачьих пород есть великое множество, и каждую выводили с какой-то определённой целью: одни собаки должны вынюхивать дичь (причём для разных способов охоты есть и разные породы), другие — охранять дом, третьи — помогать пасти овец, четвёртые — просто веселить хозяев и т.