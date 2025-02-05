В разгар СВО в Москве открыли филиал музея человеку, виновному в раздроблении исторической России, который несет персональную ответственность за нынешнюю войну
В разгар СВО в Москве открыли филиал музея человеку, виновному в раздроблении исторической России, который несет персональную ответственность за нынешнюю войну.
Комментарии
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Криминальная ельцинская "семья", похоже, не устранена от власти, и не собирается устраняться. Нагло, спокойно и методично, без всяких опасений продвигает собственную повестку. Видимо, имеет мощные, скрытые от нас рычаги воздействия, или даже управления.
Позор тем, кто разрешил открыть этот музей!!! Нельзя таким образом прославлять предателей России. Ельцин в купе с Горбачевым уничтожили великую страну СССР. Пусть горят в аду! Надо дать справедливую оценку деятельности этих правителей- предателей и ЗАКРЫТЬ всякого рода музеи и фонды их имён.
закрыть это позорище и предательство всех народов нашей страны и всех народов Советского Союза!
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