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В разгар СВО в Москве открыли филиал музея человеку, виновному в раздроблении исторической России, который несет персональную ответственность за нынешнюю войну

В разгар СВО в Москве открыли филиал музея человеку, виновному в раздроблении исторической России, который несет персональную ответственность за нынешнюю войну

В разгар СВО в Москве открыли филиал музея человеку, виновному в раздроблении исторической России, который несет персональную ответственность за нынешнюю войну.

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Комментарии
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Наталия
Криминальная ельцинская &quot;семья&quot;, похоже, не устранена от власти, и не собирается устраняться. Нагло, спокойно и методично, без всяких опасений продвигает собственную повестку. Видимо, имеет мощные, скрытые от нас рычаги воздействия, или даже управления.
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4 час.
Вера Филатова
Позор тем, кто разрешил открыть этот музей!!! Нельзя таким образом прославлять предателей России. Ельцин в купе с Горбачевым уничтожили великую страну СССР. Пусть горят в аду! Надо дать справедливую оценку деятельности этих правителей- предателей и ЗАКРЫТЬ всякого рода музеи и фонды их имён.
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4 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
закрыть это позорище и предательство  всех народов  нашей страны и всех народов Советского Союза!
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3 час.
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