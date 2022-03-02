Видеотрансляция матча «Алания» – «Арсенал» начнется в 16:00. Текстовый онлайн тоже будет

В 1/8 финала Бетсити Кубка России тульский «Арсенал» играет на выезде с «Аланией». Sports.ru проведет текстовую-онлайн трансляцию матча.

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