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Свежие комментарии

  • вера курьянова (гончарова)
    В Израиль их в Израиль!! Обнаглели евреи совсем.Виторган продолжа...
  • Андрей Павлов
    Сверхдержава, блин. Попробовала бы в Штатах мексиканка, сбив коренного жителя, права качать."Диаспора своих н...
  • САША ЛЕПАЕВ
    задумайтесь кто разрешил и сделал в стране такой бардак. что идет в стране беспредел.а с телевизора раздается такая з..."Диаспора своих н...
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