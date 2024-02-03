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Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России по Донбассу

Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России по Донбассу

  Суд ООН отказался признать Россию "государством-агрессором", сообщили в МИД   В МИД прокомментировали вердикт Международного суда ООН по иску Киева: Международный Суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР "террористическими организациями", заявили в МИД РФ.

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