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Рогов: группировка ВСУ в районе Курахова попала в оперативное окружение

Рогов: группировка ВСУ в районе Курахова попала в оперативное окружение

Украинские подразделения, находящиеся к югу от Курахова в ДНР, оказались в оперативном окружении, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.

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