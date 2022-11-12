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Серхио Перес: «Леклеру нужно было ехать за сликами, но он остался на трассе – я потерял за ним много времени»

Серхио Перес разочарован итогами квалификации к Гран-при Сан-Паулу.  Гонщик «Ред Булл» рассчитывал побороться за самые высокие позиции, однако во время выезда из боксов в третьем сегменте застрял за медленной «Феррари» Шарля Леклера, которая ехала по все еще сухой трассе на промежуточных покрышках.

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