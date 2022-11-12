Серхио Перес: «Леклеру нужно было ехать за сликами, но он остался на трассе – я потерял за ним много времени»

Серхио Перес разочарован итогами квалификации к Гран-при Сан-Паулу. Гонщик «Ред Булл» рассчитывал побороться за самые высокие позиции, однако во время выезда из боксов в третьем сегменте застрял за медленной «Феррари» Шарля Леклера, которая ехала по все еще сухой трассе на промежуточных покрышках.
Популярные статьи
- Лукашенко посетил чемпионат по колке дров. Экс-глава ФХБ Басков ассистировал президенту
- Александр Тихонов: «Наше поколение – более патриотичное, и медалей было в 150 раз больше. А сегодня у нас Степанова с безголовыми заявлениями»
- Где смотреть Севилья – Реал Сосьедад, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 9 ноября
Свежие комментарии