Куда сходить на выходных: анонс мероприятий в Уссурийске на 26-26 марта

Куда сходить на выходных, чтобы отдохнуть? Выбрать мероприятие по душе и не пропустить самое интересное поможет подборка от ИА UssurMedia 25 марта: 10.
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