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Юрий Селиванов: «Сакральная жертва» для американского дядюшки

Юрий Селиванов: «Сакральная жертва» для американского дядюшки

Запад откровенно шантажирует российское руководство угрозой войны со стороны полностью подвластной ему Украины, рассчитывая таким способом добиться от Москвы желаемых уступок по всему спектру вопросов современной геополитики В так называемом экспертном сообществе циркулирует мнение, согласно которому США и Запад в целом для России все-таки партнеры без всяких кавычек и там, якобы начинают преобладать некие «здравомыслящие силы», которые осознают необходимость налаживания с Москвой конструктивных отношений.

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