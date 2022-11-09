Типы отношений, изначально обречённых на провал

Справедливо замечено, что любые отношения могут прекратиться. Как правило в здоровых всегда одна причина — люди разошлись в дальнейших взглядах на жизнь, через диалог обсудили проблему, не смогли найти компромисс и без насилия разошлись.
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