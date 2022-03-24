Михеев забил «Нью-Джерси» в меньшинстве. У него 3 гола в 4 последних играх

Форвард «Торонто» Илья Михеев забросил шайбу в меньшинстве в матче чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:2).

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