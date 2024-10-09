Многолетний садовый цветок Гипсофила (Gypsophila)

Семейство: гвоздичные (Caryophyllaceae) Синонимы: качим Гипсофила многолетняя - изящное травянистое растение высотой 30-90 см с мощными стержневыми корнями и мелкими - до 5 мм в диаметре - многочисленными цветками.
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