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Царьград

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The Athletic: Ришарлисон намерен расторгнуть контракт с "Тоттенхэмом"

The Athletic: Ришарлисон намерен расторгнуть контракт с "Тоттенхэмом"

Бразильский форвард "Тоттенхэма" Ришарлисон планирует подать в суд для расторжения контракта. Игрок не попал в заявку на будущий сезон и намерен сменить команду.

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