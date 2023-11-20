Умную собаку спасли из погреба спасатели в Новосибирске

Чипированный пес угодил в заброшенный погреб в Кировском районе Новосибирска 19 ноября. На пульт диспетчера муниципальной аварийно-спасательной службы вызов о животном, которое нуждается в помощи, поступил в 17.
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