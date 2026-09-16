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Креативным директором Emporio Armani назначили модельера Дарио Витале

Креативным директором Emporio Armani назначили модельера Дарио Витале

Новым креативным директором модного дома Emporio Armani и линейки аксессуаров Giorgio Armani Accessories стал итальянский модельер Дарио Витале.

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