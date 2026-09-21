Жительницу Балея требуют посадить на 21 год за убийство дочери

В Забайкальском крае идут прения по уголовному делу 28-летней жительницы Балея Раисы Ташлыковой. Ей вменяется жестокое убийство собственной дочери, которой был всего один год.
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