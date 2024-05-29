В Курске разыскивают неизвестного молодого человека, подозреваемого в краже

Сотрудники Железнодорожного отдела полиции объявили в розыск молодого человека, который подозревается в краже денег с потерянной банковской картыСотрудники Железнодорожного отдела полиции объявили в розыск молодого человека, который подозревается в краже денег с потерянной банковской карты.