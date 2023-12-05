Появилось новое видео Unrecord — шутера с графикой как в реальной жизни Разработ...

Появилось новое видео Unrecord — шутера с графикой как в реальной жизниРазработчик-одиночка Александр Спиндлер (Alexandre Spindler) опубликовал на своей странице в X (Twitter) короткий ролик с новым геймплеем Unrecord, одиночного тактического шутера с графикой как в реальной жизни.