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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Появилось новое видео Unrecord — шутера с графикой как в реальной жизни Разработ...

Появилось новое видео Unrecord — шутера с графикой как в реальной жизни Разработ...

Появилось новое видео Unrecord — шутера с графикой как в реальной жизниРазработчик-одиночка Александр Спиндлер (Alexandre Spindler) опубликовал на своей странице в X (Twitter) короткий ролик с новым геймплеем Unrecord, одиночного тактического шутера с графикой как в реальной жизни.

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