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Бывшим курильщикам нужно 25 лет для восстановления здоровья сердца

Бывшим курильщикам нужно 25 лет для восстановления здоровья сердца

Исследование южнокорейских ученых выявило, что сердечно-сосудистая система бывших курильщиков восстанавливается до состояния некурящих в течение 25 лет.

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