Расчет ЗРК "Стрела-10" сбил дроны ВСУ пуском ракет "вдогонку"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" 74-й отдельной мотострелковой бригады Центральной группировки войск сбил разведывательные беспилотники противника пуском ракет "вдогонку" (способ поражения, при котором огонь открывается по отдаляющейся цели) на добропольском направлении СВО.
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