Калужская СШОР "Орленок" получила новое помещение для горнолыжников

В Калуге спортивная школа олимпийского резерва "Орленок" получила новое помещение для горнолыжников. Как сообщил глава Минспорта региона Олег Сердюков, сначала ведомство определило место для установки модуля, затем разработало и согласовало техзадание, провело торги и проконтролировало установку.