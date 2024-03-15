Калужская СШОР "Орленок" получила новое помещение для горнолыжников

В Калуге спортивная школа олимпийского резерва "Орленок" получила новое помещение для горнолыжников. Как сообщил глава Минспорта региона Олег Сердюков, сначала ведомство определило место для установки модуля, затем разработало и согласовало техзадание, провело торги и проконтролировало установку.
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