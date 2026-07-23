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МОСИНФОРМ

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Москвичи заинтересовались историей создания советского кино

Москвичи заинтересовались историей создания советского кино

Интерес москвичей к истории отечественного кинематографа продолжает расти. Как выяснили аналитики компании «МегаФон» на основе обезличенных данных пользователей, с января по май 2026 года объем мобильного интернет-трафика на исторических киноплощадках столицы увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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