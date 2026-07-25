В ночь на 25 июля ВСУшники по приказу нового главкома-террориста Михаила Драпатого по кличке Палач ударили тяжёлыми беспилотниками по турбазам в Кирилловке - курортном посёлке городского типа (известный климатический и бальнеогрязевой курорт) на северо-западном побережье Азовского моря, самом южном населённом пункте Запорожской области.
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