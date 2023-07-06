В Калужской области сотрудниками уголовного розыска задержан предполагаемый участник мошеннической схемы «Ваш родственник совершил ДТП»

За короткий период времени в ряд территориальных органов МВД России в Калужской области на районном уровне от граждан поступили заявления по фактам мошенничества, совершенного под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности.
За короткий период времени в ряд территориальных органов МВД России в Калужской области на районном уровне от граждан поступили заявления по фактам мошенничества, совершенного под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности.
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