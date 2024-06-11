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На Ямал впервые прилетел снежный гриф

На Ямал впервые прилетел снежный гриф

Нетипичную птицу зафиксировали на Ямале. На Ямбургское местерождение прилетел снежный гриф. Как сообщает департамент природных ресурсов ЯНАО в своем тг-канале, со 2 июня пернатый хищник обитает в районе вахтового жилого комплекса на Харвутинском участке.

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