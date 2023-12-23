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Добрый Мир

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В Госдуме предложили конфисковать активы США

В Госдуме предложили конфисковать активы США

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал запустить законодательную процедуру, которая позволит в качестве ответных мер принять решение о конфискации активов США.

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Комментарии
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StarPer
Чтобы не предпринимали &quot;недружественные&quot; страны, какие бы санкции не вводили - ответку присылать только в США.
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