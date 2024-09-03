Два бесхозных строения горели в разных частях Петрозаводска

Поджоги могли стать причиной двух пожаров в карельской столице В понедельник в 16 часов 24 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном неэксплуатируемом строении на улице Ватутина.
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