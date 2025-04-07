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Царьград

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Волгоградка просит Госдуму помочь уволить 50-летнего мужа с СВО

Волгоградка просит Госдуму помочь уволить 50-летнего мужа с СВО

Мужчина подписал контракт на год, но по указу президента все контракты с минобороны являются бессрочными.

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