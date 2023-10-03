"Страна.ua": Пьяный военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживцев в центре Киева

В Киеве задержали бойца ВСУ, который застрелил своих товарищей и скрылся с места преступления.Военнослужащий украинской армии убил из табельного автомата двоих сослуживцев, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
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