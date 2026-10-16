Тело 63-летнего мужчины обнаружили после тушения пожара в частном деревянном доме в Котласе утром 15 октября.
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