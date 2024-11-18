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В России объяснили решение Байдена разрешить ВСУ удары вглубь России

В России объяснили решение Байдена разрешить ВСУ удары вглубь России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ошибкой решение президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесение ударов вглубь России и связал снятие запрета с победой на прошедших президентских выборах кандидата-республиканца Дональда Трампа.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Нам надо не &quot;объясняться&quot;, а РЕАГИРОВАТЬ и не на словах!!!
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17 час.

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