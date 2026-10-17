Бизнесмен и учредитель издания Царьград в своём телеграм-канале сообщил хорошую новость из Болгарии. По его словам, выяснилось, что ещё 23 сентября в Болгарии, под Софией, подожгли 11 из 17 антенн Starlink, которые в числе прочего обеспечивают связью Украину.
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